قالت الفنانة نوليا مصطفى إن هناك نوعية من مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض المرأة على الرد على زوجها بقوة، وتحذرها من إظهار الضعف أمامه، وتدعوها إلى أن تكون قوية طوال الوقت، مع التأكيد على أن المرأة لا ينبغي أن تكون منكسرة، معربة عن استغرابها من انتشار هذا النوع من المحتوى والبرامج التي تتبنى الأفكار نفسها.

وأضافت في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ ضعف المرأة كان من أفضل ما يمكن أن يكون في العلاقة، متسائلة عن سبب التحريض على التعامل بين الزوجين بهذه الطريقة، وكأن المرأة مطالبة بأن تثبت قوتها منذ ليلة الدخلة، أو أن تتعامل مع زوجها باعتباره خصمًا عليها أن تنتصر عليه.

وأوضحت أن هناك غيابًا للحوار داخل الأسرة بشأن طبيعة العلاقة الزوجية، مشيرة إلى أنها لم ترَ هذا النوع من النقاش بين أمهات الفتيات الصغيرات اللاتي يتزوجن من حولها، مؤكدة أن ذلك لا يعني بالضرورة تقصير الأمهات، لكن الحوار في هذه المسألة أصبح مفقودًا، وربما يرجع ذلك إلى إيقاع الحياة السريع.

وأضافت أن هذه الأفكار لم تعد مقتصرة على بعض البيوت، بل أصبحت تظهر أيضًا في العائلات التي تعيش في بيوت العائلة بالريف، إذ تسمع الفتاة نصائح من قبيل ضرورة إظهار قوتها أمام حماتها منذ البداية، وكأنها تدخل حربًا، بدلًا من أن تبدأ علاقتها بها بالمودة والتقارب، مثلما كان يحدث قديمًا عندما كانت العروس تبادر بتقديم الحلوى والتعبير عن رغبتها في التقرب من أسرة زوجها.

وتساءلت عن سبب دخول بعض الفتيات إلى الحياة الزوجية وهن في حالة تحفز، وكأنهن يتوقعن أن يُطلب منهن خدمة أسرة الزوج بالكامل، موضحة أن الفتاة التي وافقت من البداية على الزواج في بيت عائلة كانت تعرف طبيعة هذا الاختيار، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعني قبول استعبادها أو تحميلها ما لا تطيق، فهذه أمور مرفوضة تمامًا.

وأكدت أن الفتاة لا بد أن تنشأ في بيت سوي ترى فيه أن للأب كلمته وأن الأم تحترمه، لأن التربية على هذه الصورة تبدأ من مشاهدة الأبناء للعلاقة بين الوالدين، وليس من مجرد تقديم النصائح لهم، موضحة أن الأم إذا كانت تسيطر على الأب وتدير شؤون البيت وحدها، ثم حاولت أن تنصح ابنتها بعد ذلك باحترام الزوج، فقد يكون كلامها غير مقنع للفتاة، التي شاهدت طوال حياتها نموذجًا مختلفًا أمامها.

وأشارت إلى أن كثيرًا من حالات الانفصال المرتبطة بفكرة الندية تكون فيها الفتاة قد نشأت في بيت كانت فيه الأم صاحبة الشخصية المسيطرة، وهي التي تدير الأسرة، ولذلك فإن تطبيق النصائح المتعلقة بالاحترام والتفاهم يحتاج إلى أن تكون الفتاة قد شاهدت هذه القيم في بيتها منذ الصغر.