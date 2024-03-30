الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لـ1952 مريضا بالقافلة الطبية في قراجة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ1952 مواطنا من أهالي قرية قراجة التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، تنفيذاً لمبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتها مديرية الشئون الصحية لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج لأهالي القرية، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وذكر أنه تم تحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وقال وكيل وزارة الصحة إن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، وتم تخصيص 2 عيادة لتخصص الأطفال لخدمة الأهالي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم لأبناء القرية بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.