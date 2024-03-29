عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية تشن حملة لمكافحة الذباب وناقلات الأمراض

صدى البلد

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، كثفت برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد بالترع والمصارف، بمواتير الرش الأرضية، والذباب البالغ ويرقات الذباب علي تجمعات القمامة، والحشرات الزاحفة بالمساجد ودور العبادة، ودورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، من خلال الرشاشات الظهرية.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الصحية نفذت أعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل علي جحور القوارض، بالإضافة إلي أعمال التصنيف الحشري للحفاظ علي المواطنين من إنتشار الملاريا والفلاريا، مع الإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

أنا الراقي بأخلاقي.. الشرقية الأزهرية تفعل قيمتي العدل والكرم

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتجنب إنتشار الأمراض المعدية، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل المشاركة علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

الأمراض المتوطنة الترع والمصارف الشئون الصحية الحشرات الطائره بالشرقية بمحافظة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دوري أبطال إفريقيا| مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

صراخ وانهيار.. تفاصيل حلقة نسرين أمين ويسرا اللوزي في «رامز جاب من الآخر»

رامز جاب من الآخر.. نسرين أمين تشد يسرا اللوزي من شعرها

جيبوتي: اجتماع قريب بين آبي أحمد والرئيس الصومالي

ليلة عشرين رمضان.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين

انهيار نسرين أمين ويسرا اللوزي في مواجهة نعامة رامز جاب من الآخر

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يصل ملعب بنجامين مكابا لمواجهة سيمبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 4 .. ياسمين رئيس تحاول قتل ياسر جلال

حلويات رمضان| طريقة عمل حلي الخشخش

مفاجأة في تلك الدول.. موعد عيد الفطر 2024 بمصر والدول الإسلامية

تعبت من الحر.. مشروبات تروي العطش بسرعة في الصيام

فيديو

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ