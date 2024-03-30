الشرطة الهولندية تعلن تحرير جميع رهائن بلدة أيده واعتقال المشتبه فيه

أعلنت الشرطة الهولندية ، اليوم السبت، تحرير الرهائن الذين تم احتجازهم في ملهى ليلي واعتقال المشتبه فيه.

وأعلنت الشرطة الهولندية احتجاز عدة أشخاص كرهائن في بلدة أيده بوسط هولندا، في وقت سابق من اليوم، وتم إخلاء المنازل وإغلاق وسط المدينة.

وقالت الشرطة: إنه لا يوجد حاليا أي سبب للاشتباه في وجود “دافع إرهابي” للحادث الذي وقع في إيده.

وأضافت الشرطة في بيان على موقع X المعروف سابقًا باسم تويتر: 'تجري حاليًا عملية احتجاز رهائن تشمل عدة أشخاص في مبنى بوسط' بلدة إيدي.

ومن غير المعروف عدد الأشخاص المحتجزين، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن حوالي أربعة أو خمسة أشخاص متورطون.

وقالت الشرطة إنها فرضت طوقا حول مقهى وتم نقل سكان نحو 150 منزلا إلى بر الأمان.

وأشارت البلدية المحلية على موقعها على الإنترنت إن وسط المدينة أُغلق، وإن شرطة مكافحة الشغب وخبراء المتفجرات كانوا في مكان الحادث.

ودعت السلطات السكان إلى تجنب وسط المدينة وتم تحويل حركة القطارات.

وشهدت هولندا سلسلة من الهجمات والمؤامرات الإرهابية ولكن ليس على مستوى الدول الأوروبية الأخرى، مثل فرنسا أو بريطانيا.