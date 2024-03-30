صور.. حزب مِستقبل وطن بالإسكندرية يُنظم تكريمًا للأمهات ويُهدي الفائزة عمرة

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تكريمًا للأم المثالية، بحضور النائب سامح الشيمي، والنائب محمد جبريل، والنائب السيد الجمعة، والنائب ابو العباس فرحات، وأحمد رأفت، الأمين المساعد بالمحافظة، وريهام مشالي، أمينة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومُتناهية الصغر بالمُحافظة، وكريم حسن، أمين أمانة الشباب بالمُحافظة.

وتم تكريم مجموعة من الأمهات، تقديرًا لجهودهم، وتسلمت السيدة ماجدة احمد سليمان، جائزة العمرة، بعد فوزها على مستوى محافظة الإسكندرية، وذلك تقديرًا لجهودها الصادقة.

وفي إطار مبادرة أنتِ عظيمة، نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، تكريمًا للمهندسة نهي خليفة، رئيس حي الجمرك، بحضور عزيزة سعدون، أمينة المرأة بالمحافظة، والأمين المساعد للمرأة، وهيئة مكتب الأمانة، وذلك في إطار مُبادرة «أنتِ عظيمة».

وتم تسليمها درع التميز في العمل الميداني، تقديرًا لجهودها الصادقة، وأدائها المُتميز في العمل الميداني وحصر مشكلات الأهالي والعمل على إيجاد حلول مُناسبة لها.