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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الإسكندرية تحذر من غير المنتسبين للوزارة: لن يمارسوا الدعوة

قافلة دعوية بالإسكندرية
قافلة دعوية بالإسكندرية

 

 أكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، في رسالة إلى أئمة الإسكندرية، ضرورة بذل المزيد من الجهد لتنفيذ التعليمات والالتزام بها، وتحقيق الهدف الدعوي والمجتمعي والتثقيفي والسعي بكل قوة هذه الأيام لحقيق الخير لمجتمعنا ووطننا وديننا، مشددًا أنه غير مسموح نهائيا لغير أبناء الأوقاف والمصرح لهم بممارسة أية مظهر من مظاهر الدعوة ـو القيام بأية عمل غير مسموح به داخل المساجد أو الزوايا بمختلف مسمياتها و تبعياتها.

وأكد عبدالرازق، في بيان اليوم الجمعة، أن المساجد للعبادة والدعوة لدين الله من خلال أئمة الأوقاف والمعتمدين بها لتبليغ دين الله بوسطية واعتدال، ويجب تهيئة الأجواء والمساجد  لضيوف الرحمن حتى يعيشوا أجواء إيمانية مباركة أملين تحقيق الهدف والمستهدف روحيا واجتماعيا ودعويا ومجتمعيا حتى نخرج من موسم العبادة بطابعه الخاص وقد حققنا ما نريد تحقيقه من طاعة لله والقرب منه.

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ولفت إلى خصوصية وأهمية هذه الأيام تستوجب بذل المزيد من الجهد وتوخى الحذر، داعين الله أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا لما يرضيه وأن يحفظنا وبلادنا وجيشنا وأمننا وأهلنا من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين.

وفي سياق منفصل، نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية قافلة دعوية داخلية لأداء خطبة الجمعة اليوم بمساجد إدارة أوقاف المنتزه انطلقت القافلة من مسجد مدينة فيصل بعد عقد مقرأة قرآنية للسادة الائمة ومجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك وفي إطار سعي الوزارة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير وتنشيط العمل الدعوي تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، وتحت إشراف الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

حضر القافلة الدعوية الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ علي البنا مدير إدارة أوقاف المنتزه.

وعلى صعيد آخر، أجرى وكيل الوزارة يصحبه الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة بجولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارات (المنتزة - الرمل - شرق)، لتفقد أحوالها ومتابعة سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة للمساجد والتأكد من إعداد المساجد إعدادا جيدا لاستقبال ضيوف الرحمن.

الاسكندرية الدكتور محمد مختار جمعة الفكر الوسطي المستنير أوقاف الإسكندرية خطبة الجمعة

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