عمرو أديب يعلّق على إدخال معدات وفرق للبحث عن الجثث الإسرائيلية

علّق الإعلامي عمرو أديب، على التحركات المصرية الأخيرة في أزمة قطاع غزة ووقف إطلاق النار في القطاع بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء السبت، إن مصر قالت اليوم بالفعل ادخال معدات وفرق مصرية للبحث عن الجثث الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن: "المصري اتصرف وقال أنا داخل أخلص الموضوع واطلع الجثث بتاعتك ومصر كلمت أمريكا والجميع..

مصر لديها رغبة حقيقة في انتهاء أزمة ملف قطاع غزة بشكل كامل".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"مصر الجار والموقع ولديها كل الخبرة وتستطيع حل الموضوع ومصر تريد حل هذا الأمر تمامًا".