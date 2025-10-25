محمد مصطفى يشارك في عمومية اتحاد التايكوندو بالصين

شارك المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والنائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ونائب رئيس الإتحادات الإفريقي والعربي ودول البحر المتوسط، يرافقه المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، في فاعليات اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو التى أقيمت بمدينة ووشي الصينية والتي تستضيف بطولة العالم للكبار خلال الفترة من 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وشهد جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو مناقشة العديد من الموضوعات الهامة أبرزها مقترحات التعديلات الفنية الخاصة بالموازين واحتساب النقاط في المباريات وخطة البطولات المقرر إقامتها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب التشكيل الجديد للاتحاد العالمي للتايكوندو للدورة 2025/2029.

وقد أسفرت انتخابات الجمعية العمومية عن تجديد الثقة في الرئيس الحالي تشونج وون تشو الذي فاز بالتزكية رئيسًا للدورة الجديدة.

وفي منصب نواب الرئيس، فاز كل من يانج جينبانج من كوريا الجنوبية، وأثناسيوس (ساكيس) براجالوس من اليونان، وادريس الهلالي من المغرب.

وفيما يخص مقاعد العضوية، فقد فازت فاردوزا إيجويه بمقعد إفريقيا بعد حصولها على أعلى الأصوات في القارة وهو ما أهلها أيضاً لتولي منصب نائب الرئيس كأعلى امرأة تصويتاً، فيما حصل محمد شعبان من مصر على المقعد الإفريقي الثاني بالتزكية

وعلى مستوى آسيا، نالت هدوى معوض وأحمد حماد الزيوودي عضوية المجلس للدورة الجديدة.

أما في أوروبا، فقد فازت آنا فاسالو وسلافشكو بينيف (سلافي) بمقعدي القارة.

كما جاءت لورين بيرنز وماهر مقابلة ممثلين عن أوقيانوسيا ضمن مجلس الإدارة.

وفي الأمريكتين، فازت ماريا روساريو وكيم إن سون بمقعدي القارة.

وفيما يتعلق بالمقاعد الأربعة المخصّصة لأعلى المرشحين حصولاً على الأصوات خارج الحصص القارية، فقد فاز بها كل من أنجيلو سيتو ومتين شاهين وريتشارد جاي ويونج كوك هيون، بما يعكس تمثيلاً دولياً متوازنًا يُعزز تنوع وتكامل مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتايكوندو.