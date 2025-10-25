قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“
توقف 50 ألف هاتف رغم إعفائها من الجمارك .. تفاصيل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد مصطفى يشارك في عمومية اتحاد التايكوندو بالصين

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

شارك المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والنائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ونائب رئيس الإتحادات الإفريقي والعربي ودول البحر المتوسط، يرافقه المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، في فاعليات اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو التى أقيمت بمدينة ووشي الصينية والتي تستضيف بطولة العالم للكبار خلال الفترة من 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وشهد جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو مناقشة العديد من الموضوعات الهامة أبرزها مقترحات التعديلات الفنية الخاصة بالموازين واحتساب النقاط في المباريات  وخطة البطولات المقرر إقامتها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب التشكيل الجديد للاتحاد العالمي للتايكوندو للدورة 2025/2029.

وقد أسفرت انتخابات الجمعية العمومية عن تجديد الثقة في الرئيس الحالي تشونج وون تشو الذي فاز بالتزكية رئيسًا للدورة الجديدة.

وفي منصب نواب الرئيس، فاز كل من يانج جينبانج من كوريا الجنوبية، وأثناسيوس (ساكيس) براجالوس من اليونان، وادريس الهلالي من المغرب.

وفيما يخص مقاعد العضوية، فقد فازت فاردوزا إيجويه بمقعد إفريقيا بعد حصولها على أعلى الأصوات في القارة وهو ما أهلها أيضاً لتولي منصب نائب الرئيس كأعلى امرأة تصويتاً، فيما حصل محمد شعبان من مصر على المقعد الإفريقي الثاني بالتزكية

وعلى مستوى آسيا، نالت هدوى معوض وأحمد حماد الزيوودي عضوية المجلس للدورة الجديدة.

أما في أوروبا، فقد فازت آنا فاسالو وسلافشكو بينيف (سلافي) بمقعدي القارة.

كما جاءت لورين بيرنز وماهر مقابلة ممثلين عن أوقيانوسيا ضمن مجلس الإدارة.

وفي الأمريكتين، فازت ماريا روساريو  وكيم إن سون بمقعدي القارة.

وفيما يتعلق بالمقاعد الأربعة المخصّصة لأعلى المرشحين حصولاً على الأصوات خارج الحصص القارية، فقد فاز بها كل من أنجيلو سيتو ومتين شاهين وريتشارد جاي  ويونج كوك هيون، بما يعكس تمثيلاً دولياً متوازنًا يُعزز تنوع وتكامل مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتايكوندو.

الاتحاد المصري للتايكوندو اللجنة الأوليمبية المصرية الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

ترشيحاتنا

النائب الدكتور هشام حسين

برلماني: احتفالية وطن السلام جسدت روح أكتوبر

حزب المؤتمر

المؤتمر: احتفالية "وطن السلام" صورة مشرفة لمصر وقوتها الناعمة

ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن

ميشيل الجمل: احتفالية مصر السلام درس وطني للأجيال الجديدة

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد