الحب يصنع المعجزات.. تعليق رومانسي لـ أحمد الجنايني على زواجه من منة شلبي

علق المنتج أحمد الجنايني، على إعلان الفنانة منة شلبي زواجهما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد الجنايني خلال التعليقات: "إحساس حلو إني أدخل أكتب براحتي بقى ومافيش على رأسي بطحة".

وتابع: "وبخصوص ازاي بقى فالحب يصنع المعجزات".

رد أحمد الجنايني

وقالت منة شلبي : "ها وقد أتممنا نصف ديننا والله، ما نعرف ازاي"، مع الإشارة إلى زوجها أحمد الجنايني،

يذكر أن الفنانة منه شلبي حسمت الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول زواجها من المنتج احمد الجنايني وأعلنت بشكل رسمى زواجهما، لتضع بذلك نهاية للتكهنات التى شغلت الوسط الفنى ومواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً، خاصة بعد تسريب وثيقة الزواج فى الساعات الماضية.

تراجع منة شلبي عن الظهور مع زوجها أحمد الجنايني في مهرجان الجونة

زواج منه شلبي من المنتج احمد الجنايني تم بشكل رسمى قبل أسبوعين وسط تكتم تام من الطرفين، حيث كانت منة ترغب فى إعلان الخبر خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة، وذلك بالظهور مع زوجها على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح الذى أقيم يوم الخميس الماضى، ويكون ذلك إعلانا رسميا منهما وفى نفس الوقت يحضر الجنايني تكريمها خلال الحفل بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعى إلا أنهما تراجعا فى اللحظات الأخيرة.