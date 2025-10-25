مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث طريق السويس

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 16 آخرين جراء حادث تصادم 3 سيارات نقل وأتوبيس نقل عام وأخر خاص مع ميكروباص وسيارتين ملاكي وسيارتين جامبو.

شهد طريق السويس الصحراوي بنطاق القاهرة حادث مروع بين ٧ مركبات مختلفة وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بتصادم عددا من المركبات على طريق السويس الصحراوي وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام تريلا ب أوتوبيس نقل عام وسيارتين جامبو وميكروباص واوتوبيس خاص وسيارتين ملاكي، ووقوع مصابين في الحادث.