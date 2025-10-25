إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بكفر الشيخ | صور

أصيب 13 شخصًا بكفر الشيخ، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على طريق « كفر الشيخ ـ الكراكات» بنطاق قرية كفر دخميس.

كانت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص، على طريق طريق «كفر الشيخ - الكراكات» بنطاق قرية كفر دخميس.

هرعت 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتبين إصابة 13 شخصًا جميعهم من مركز الحامول بإصابات متفرقة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة لهم، تحت إشراف الدكتور حسين عبد الرازق، مدير عام المستشفى العام.

وفي سياق متصل، وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تعليماته بتقديم جميع الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء التام.