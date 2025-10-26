قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الهند: رصد زلزال بقوة 6 درجات جنوب غرب المحيط الهادئ قرب فانواتو

أ ش أ

أعلن المركز القومي الهندي لرصد الزلازل أن منطقة بحر المرجان "بحر كورال" الواقعة جنوب غرب المحيط الهادئ تعرضت في ساعة مبكرة اليوم الأحد لزلزال بلغت شدته ست درجات بمقياس ريختر.
وذكر المركز في تدوينة نشرها اليوم على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنه تم رصد هذا الزلزال عند خط عرض 34ر12 جنوبا، وخط طول 46ر166 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات، وهو عمق يوصف بأنه من الأعماق الضحلة السطحية.
وأضاف المركز أنه تم تسجيل هذا الزلزال على بعد مسافة 632 كيلومترا شمال غرب مدينة بورت فيلا عاصمة جمهورية فانواتو.
ولم ترد تقارير حتى الآن تشير إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال القوي، ولكن السلطات في المنطقة ذكرت أنها تراقب الوضع عن كثب.
وأشار المركز إلى أن الزلازل التي يتم تسجيلها على أعماق ضحلة سطحية تكون أكثر خطورة لأن الموجات الزلزالية الناجمة عنها تقطع مسافة أقصر للوصول إلى سطح الأرض وينتج عن ذلك هزات أرضية قوية يمكن أن تتسبب في وقوع الكثير من الأضرار المادية والخسائر البشرية.
 

