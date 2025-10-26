قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الداخلية تواصل المرحلة الـ27 من مبادرة كلنا واحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كلنا واحد
كلنا واحد
أ ش أ

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تم مدها لمدة شهر، اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وبلغ أعداد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة ( 55 سلسلة تجارية - 117 مكتبة - 18 شادرا رئيسياً وفرعياً - 5 قوافل متحركة)، بإجمالي 2727 منفذاً، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.
وفي السياق ذاته.. تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1150 منفذاً ثابتاً ومتحركاً بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

الداخلية كلنا واحد السلع الغذائية

