التضامن تستقبل 149 ألف اتصال شكاوى واستفسارات وطلبات خلال سبتمبر

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.

وقد استقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر سبتمبر الماضي ما يزيد على 149 ألف اتصال من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وقد قام مسئولو الخطوط الساخنة خلال الشهر الماضي بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 92% من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد 89 ألف و 820 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 86 ألف و 259 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 96 %، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 49.983 استفساراً، وعدد 16.018 طلبا، وعدد 10.928 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات الجيزة، المنيا، البحيرة، وأسيوط، وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.

كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد 20.179 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16868، وتم الرد على عدد 16.601 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 82 %، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 16.127 استفساراً، وعدد 172 طلبا، وعدد 90 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات شمال سيناء، مطروح، وجنوب سيناء.

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال عدد 12.467 اتصالاً على الخط الساخن رقم 15044، قامت الوزارة بالرد على 12.017 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 96 %، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال عدد 8,895 اتصالاً على نفس الرقم، وتم الرد على عدد 6.308 اتصالات منها بنسبة رد تصل إلى 71%، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة، ثم الجيزة، ثم المنوفية، وأقلها اتصالا محافظات جنوب سيناء، مطروح، والبحر الأحمر.

كما استقبلت الوزارة عدد 6.943 اتصالاً على الخط الساخن الرئيسي لها رقم 16439، تم الرد على عدد 6.636 اتصالاً منها بنسبة تصل إلى 96%.

كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد 10.691 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 9.768 اتصالا منها بنسبة تصل إلى 91 % كان منها عدد 4.215 استفساراً ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، وعدد 5.531 طلباً للعلاج أو المتابعة وعدد 22 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.

أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل عدد 203 اتصالات على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 177 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 87%

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).