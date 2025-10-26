زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن ملف أزمة قطاع غزة كلف مصر الكثير، مشيرا إلى أن مصر دفعت ثمن مضاعف في هذه الأزمة.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت، أن :"نفسي ملف غزة ينتهي علشان أعرف أروح لرئيس الوزراء أقوله زودلي المرتب وحسن الاقتصاد والتنمية".

وتابع عمرو أديب، أن آمن غزة من آمن مصر، ومصر مستعدة للتعامل مع هذه الأزمة دائما، متابعا أن التحركات المصرية ليس لصالح إسرائيل والجثث الإسرائيلية ولكن لصالح الشعب الفلسطيني.

وأكمل عمرو أديب، أن هذا الأمر بعد وصول المعدات والفرق المصرية للمساعدة في الوصول إلى جثث القتلى للإسرائيليين

وأشار إلى أن مصر دفعت ثمن ما حدث في قطاع غزة غالي ومضاعف، والرئيس السيسي يريد الطفلة التي استقبلها في احتفالية وطن السلام أن تعود لوطنها وتعيش هناك.