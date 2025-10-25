عمرو أديب: قطاع غزة يحتاج 800 شاحنة مساعدات يوميًا لتأمين الطعام والشراب

كشف الإعلامي عمرو أديب عن حجم التحديات التي تواجهها مصر في التعامل مع أزمة قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الخلافات حول هذا الملف بلغت درجة كبيرة من التوتر.

وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر: "القطاع علشان ياكل ويشرب محتاج 800 شاحنة في اليوم"، موضحًا أن الواقع الحالي لا يتجاوز من 100 إلى 150 شاحنة يوميًا فقط.

وأضاف عمرو أديب، أن :"هو عايز الدنيا تبقى صعبة.. هو يريد الفلسطيني يعاني.. هو مجرم حرب رسمي طبقًا للقوانين الدولية والعالمية".

وأكد الإعلامي ان رفض مصر الكامل لسياسة التجويع الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على مدار الساعة للمساهمة في حل الأزمة الإنسانية في غزة.

وفي سياق متصل، تحدث أديب عن ملف إعادة إعمار القطاع قائلًا: "نحن نتحدث عن مدينة مدمَّرة تحتاج من 70 إلى 80 مليار دولار لإعادة الحياة إليها".

وأوضح أن الدول المانحة تطلب ضمانات واضحة قبل تقديم المساعدات، حيث يشترط المانحون وجود اتفاق ملزم يضمن انتهاء الحرب، وأن تكون الأرض صالحة للتطوير والإعمار.

وتطرق أديب إلى طبيعة العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، قائلًا: "الإسرائيلي يكره الدور المصري كراهية التحريم.. مش عايز يشوفك"، واصفًا النظام الإسرائيلي بأنه "رذل ومجرم وبايخ".