تدخل عاجل من الصحة في حادث السويس المأساوي

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم السبت على طريق (القاهرة - السويس) بدائرة قسم شرطة بدر في اتجاه القاهرة.

وأعلنت هيئة الإسعاف الدفع بـ28 سيارة إسعاف مجهزة فور تلقي البلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات، حيث أفادت التقارير الأولية من موقع الحادث بنقل 38 مصابًا إلى مستشفى بدر الجامعي، بالإضافة إلى نقل 3 حالات إلى مستشفى الشروق، فيما أسفر الحادث عن وفاة مواطنَين اثنين، وجارٍ المتابعة.

رفع حالة الاستعداد في مستشفيات مدينتي بدر والشروق

وأكدت الوزارة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات مدينتي بدر والشروق والمناطق المجاورة، مع تأهب فرق الدعم السريع لتقديم الخدمات الطبية الطارئة، والتأكيد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم من مختلف الفصائل، والمتابعة المستمرة من خلال غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية.