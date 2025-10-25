تصادم مروع أمام بنزينة مكادي يسفر عن 16 مصابًا ونقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي

شهد الطريق الداخلي أمام مفارق مكادي وبنزينة مكادي، عقب منطقة الدولفين، صباح اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص تابعين لعاملين بأحد الفنادق السياحية الكبرى بمنطقة مكادي، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع التصادم أمام فندق جراند مكادي، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

ووفقًا لمصدر أمني، فإن المعاينة المبدئية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد أحد السائقين، ما أدى إلى التصادم المباشر بين المركبتين.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم إخطار الجهات المختصة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين.

يُذكر أن منطقة مكادي تشهد كثافة مرورية في فترات تبديل الورديات للعاملين بالمنشآت السياحية، ما يستدعي توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور حفاظًا على الأرواح.