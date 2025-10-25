هيئة البث الإسرائيلية : أيدينا مكبلة .. واشنطن تدير عمليا نشاط جيش الاحتلال في غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية ، أن الولايات المتحدة تدير عمليا نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

كما قالت المصادر ، لا يمكننا تنفيذ أي عملية في غزة دون موافقة أمريكية، و أيدينا مكبلة ونحن في حالة جمود وحماس تماطل ولا تعيد جثث الرهائن.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاق غزة يجب ان يكون سلاما دائما، كما أضاف أن القوة الدولية في غزة ستكون جاهز قريبا، مشيرا إلى أن قطر سترسل قوات حفظ سلام لغزة إذا لزم الأمرن وذلك خلال لقائه مع أمير قطر في طائرة الرئاسة الأمريكية في الدوحة.

في وقت سابق، غادر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل، انطلق من مطار بن غوريون متوجها إلى قطر للانضمام إلى اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "أعربنا عن قلقنا بشأن السلطة الفلسطينية، التي تحتاج إلى إصلاح. نحن نناقش 30 عامًا من الأخطاء والإرهاب. لم يمضِ على الاتفاق سوى 12 يومًا. لن تتمكن الأونروا من القيام بدور في قطاع غزة، وستكون هناك من ثماني إلى عشر مجموعات مشاركة، ولكن ليس الأونروا.. لن تكون هناك صواريخ وأنفاق تهدد إسرائيل".