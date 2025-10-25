هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. خبير يكشف

قال محمود خيري، خبير صناعة السيارات، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت تراجعًا نسبيًا، إلا أن سوق السيارات المستعملة يعاني من حالة ركود تام في الوقت الراهن.

منطقية الأسواق أو المنافسة

وأضاف خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على شاشة النهار، قائلًا: “انخفضت الأسعار نسبيًا، لكن في المجمل سوق المستعمل لا تحكمه منطقية الأسواق أو المنافسة أو ضغط الموديلات، بل تحكمه حالة خاصة، فخلال العامين الأخيرين تحول بعض المستهلكين إلى تجار تحت وطأة الصدمة من الخسائر الكبيرة، هناك أشخاص اشتروا في عام 2023 سيارات متوسطة من الطرازات الكورية بمبالغ وصلت إلى 3.5 مليون جنيه، بينما أصبحت قيمتها الآن نحو 1.6 مليون جنيه، ولذلك لا يريدون البيع أو تقبّل الخسارة، وهو ما جعل سوق المستعمل يعاني من الركود التام”.



وحول نصيحته للمستهلكين بشأن الشراء في الوقت الحالي، علّق قائلًا: "الاستثمار في السيارات واعتبارها مخزنًا للقيمة لم يعد مجديًا كما في الماضي، ولا يمكن التعامل مع سلعة استهلاكية على أنها استثمار طويل الأجل ولكن النصيحة الان من يستطيع إقتناء سيارة الان ويستخدمها يشتريها".

سوق السيارات الكهربائية

وكشف "خيري" أن سوق السيارات الكهربائية يشهد تحسنًا في الأسعار وزيادة في حجم المبيعات خلال تقارير شهر أكتوبر، متوقعًا أن تُعلن شركة "فولكس فاجن" قريبًا عن طرح سيارة كهربائية يقل سعرها عن مليون جنيه، مشيرًا إلى أن السيارات الكهربائية أصبحت تصلح لتكون السيارة الثانية لدى الأسر المصرية.