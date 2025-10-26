قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ختام مهرجان الموسيقى العربية .. 20 صورة من حفل صابر الرباعي و«سوما» |شاهد

سعيد فراج

سلّم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، جوائز مسابقات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في ختام فعاليات دورته الثالثة والثلاثين، وذلك بحضور الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية.

وجاءت نتائج المسابقات كالتالي:

أولاً: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء للأطفال:

حصل على المركز الأول سيف عمرو سالم، والمركز الثاني فريدة إسلام سيد، أما المركز الثالث فجاء مناصفة بين سويم سامح محمد علي ومصطفى محمد قدورة.

ثانيًا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء للشباب:

فاز بالمركز الأول عمرو عادل يوسف، فيما حصل على المركز الثاني كل من: أحمد عصام الدين، زياد محمد كمال، عمرو محمد سلام، بينما فاز بالمركز الثالث كل من: أميرة ضاحي، رحمة ضاحي، أمل أحمد السيد.

ثالثًا: مسابقة التخت العربي:

فاز بها مناصفة كل من تخت الفنان يحيى رمضان وتخت صوت مصر، وتسلم الجائزة الفنان محمد رأفت أحمد.

وعلى هامش حفل الختام، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يمثل أحد أهم المنصات التي تحتفي بالتراث الموسيقي العربي وتمنح الأجيال الجديدة الفرصة للتعبير عن مواهبها، مؤكدًا أن الوزارة تواصل دعمها لكل المبادرات والفعاليات التي تسهم في صون الهوية الثقافية المصرية والعربية وإبراز طاقات المبدعين في مختلف المجالات الفنية.

وأضاف وزير الثقافة، أن تنظيم هذه الدورة بهذا المستوى الرفيع من التنظيم والنجاح يعكس الجهد الكبير الذي تبذله دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وفريق عمل المهرجان، موجهاً لهم التحية والتقدير على إخلاصهم في تقديم عمل فني وثقافي يليق باسم مصر وريادتها الفنية في الوطن العربي.

أقيم حفل الختام على مسرح النافورة وقدمه الإعلامى محمد عبدة بدوى وأخرجه مهدى السيد، وخلاله وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ظلل النجم التونسى صابر الرباعى الوجدان العربى بمجموعة من رومانسياته الفريدة كان منها اللى شارينا، بلغ إعتذارى، عز الحبايب، ببساطة، أجمل نساء الدنيا، على نار، عزة نفسى، ضاقت بيك، خلص تارك، ياللا، مزيانه، مخزون السعادة، عمرى الجديد، واحشنى جدا، دارت الأيام، اتحدى العالم، جرحى ما شفى، ع اللى جرى، سيدى المنصور، برشا .

قبله نجحت المطربة سوما فى خلق توليفة غنائية مميزة نالت الاعجاب والاستحسان كان منها لو كنا بنحبها، ده حبيبى، مقدرش اقول، التوبة، اللى فى عينى، أجدع صحاب، أكدب عليك، ميدلى فيروز . 

جدير بالذكر أن  الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتى حملت إسمها كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عام على رحيلها نظمتها وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام وأدارها المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجى بإشراف أمانى السعيد مستشار رئيس الأوبرا وتواصلت على مدار  10 أيام متصلة ومثلت رحلة فنية على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وضمت 41 حفلاً بمشاركة 83 فنان إلى جانب مؤتمر علمى عُقد بمشاركة 41 باحث من 15 دول عربية وأجنبية، كما كرمت 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الدكتور هشام شرف (الأردن)، إسم الفنانة نعيمة سميح (المغرب)، إسم الشاعر الهادى أدم (السودان)، عازف الكولة إبراهيم فتحى (مصر)، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية ( مصر )، إسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة ( مصر )، المايسترو حسن فكرى ( مصر )، الشاعر وائل هلال ( مصر )، الملحن خالد عز ( مصر )، والمطربة آمال ماهر ( مصر )، ايضا صاحب الفعاليات معرضين لفنون الخط العربى الاول للفنان يسرى المملوك بقاعة صلاح طاهر والثانى للفنان حسن حسوبة بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية .

