قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد اليوم عددا من مشروعات السويس
ختام مهرجان الموسيقى العربية .. 20 صورة من حفل صابر الرباعي و«سوما» |شاهد
حلم اللقب الثامن يعود من جديد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025
استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة
التضامن تستقبل 149 ألف اتصال شكاوى واستفسارات وطلبات خلال سبتمبر
الخزانة الأمريكية تعلن اختتام الجولة الثانية من المحادثات التجارية مع الصين في كوالالمبور
3 قتلى في هجوم روسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف
بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم
الداخلية تواصل المرحلة الـ27 من مبادرة كلنا واحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين
الهند: رصد زلزال بقوة 6 درجات جنوب غرب المحيط الهادئ قرب فانواتو
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
الخميس المقبل .. مصر تُودّع التوقيت الصيفي وتبدأ العمل بالتوقيت الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

3 قتلى في هجوم روسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن رئيس بلدية كييف، عن وجود 3 قتلى في هجوم روسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، يوم السبت، إن أوكرانيا قصفت سدا على خزان محلي، ما تسبب في وقوع أضرار.

وذكر في بيان على تطبيق "تيليجرام" أن تكرار الضربات على السد قد يؤدي إلى حدوث فيضانات، ونصح سكان أجزاء من تجمعين سكنيين حدودييين، هما شيبيكينو وبيزليودوفكا، بمغادرة منازلهم إلى أماكن إقامة مؤقتة.

وتقع بيلجورود على حدود منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، وتتعرض لهجمات من قوات كييف منذ اندلاع الصراع بين الجارتين في 2022.
 

رئيس بلدية كييف هجوم روسي العاصمة الأوكرانية كييف أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

الدفع بـ ٧ سيارات إسعاف

معجنة عربيات.. الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لحادث طريق السويس

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جيش الاحتلال

هيئة البث الإسرائيلية : أيدينا مكبلة .. واشنطن تدير عمليا نشاط جيش الاحتلال في غزة

حالة الطقس

توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس

ترشيحاتنا

جراديشار

أحمد عبد الباسط يثير الجدل بشأن جراديشار في مباراة الأهلي مع إيجل نوار

زيزو

محمد عبدالجليل: أنا أفضل من زيزو بمراحل ولا وجه للمقارنة

اورلاندو

مفاجأة كبرى في دوري أبطال أفريقيا.. خالد طلعت يعلق على خروج أورلاندو المبكر

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد