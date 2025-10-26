3 قتلى في هجوم روسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف

أعلن رئيس بلدية كييف، عن وجود 3 قتلى في هجوم روسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، يوم السبت، إن أوكرانيا قصفت سدا على خزان محلي، ما تسبب في وقوع أضرار.

وذكر في بيان على تطبيق "تيليجرام" أن تكرار الضربات على السد قد يؤدي إلى حدوث فيضانات، ونصح سكان أجزاء من تجمعين سكنيين حدودييين، هما شيبيكينو وبيزليودوفكا، بمغادرة منازلهم إلى أماكن إقامة مؤقتة.

وتقع بيلجورود على حدود منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، وتتعرض لهجمات من قوات كييف منذ اندلاع الصراع بين الجارتين في 2022.

