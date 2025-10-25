حزب الله: لن نسلم سلاحنا.. والضغط الأوروبي الأمريكي لن يؤثر علينا

أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، اليوم السبت، أن إسرائيل تعتدي على حزب الله يوميا.

وقال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله إن كل الضغط الذي يُمارس على حزب الله من الولايات المتحدة وأوروبا لن يؤثر عليه.

وأضاف قماطي: "لن نسلم سلاحنا لأننا نعتبره قوة للوطن وسيادة للبنان"، مشيرا إلى أن حزب الله التزم بالقرار 1701 بينما إسرائيل لم تلتزم على الرغم من الرعاية الأمريكية الفرنسية لهذا الاتفاق.

وقبل أيام، حذر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك ، من أن إسرائيل ربما "ستتصرف من جانب واحد"، إذا استمر ما سماه تردد لبنان في نزع سلاح حزب الله.

واعتبر باراك، عبر منصة "إكس"، أنه "مع استقرار دمشق، تزداد عزلة حزب الله".

وأضاف باراك أن "سيطرة الميليشيا تقوض سيادة لبنان وتمنع الاستثمار، وتضعف ثقة الجمهور، وتمثل راية حمراء دائمة لإسرائيل".

واستدرك: "لكن حوافز التحرك الآن تفوق تكاليف التقاعس: فالشركاء الإقليميون مستعدون للاستثمار، شريطة أن يستعيد لبنان احتكاره للقوة الشرعية تحت قيادة القوات المسلحة اللبنانية وحدها".