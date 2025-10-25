هونج كونج تجمع الصناديق السوداء بعد حادث تحطم طائرة مميت

أعلنت السلطات يوم السبت عن انتشال مسجلات بيانات الرحلة من الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت في مطار هونج كونج وأودت بحياة شخصين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

انحرفت طائرة الشحن من طراز بوينج عن المدرج أثناء هبوطها في وقت مبكر من صباح الاثنين، ثم اصطدمت بسيارة دورية أمنية وانزلقت في البحر.

كان هذا الحادث من أخطر الحوادث منذ بدء تشغيل المطار عام ١٩٩٨.

قُتل اثنان من أفراد الأمن في الحادث، حيث أفادت السلطات بأنهما كانا في وضع آمن "خارج منطقة المدرج".

أعلنت هيئة مطار هونج كونج يوم السبت أنه تم انتشال أحد المحركات وعجلات الهبوط، بالإضافة إلى مسجلات البيانات، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأعلن مكتب النقل والخدمات اللوجستية في المدينة أنه سيصدر تقريرًا أوليًا للتحقيق في غضون شهر.

وأضافت السلطات أن وكالتي التحقيق في حوادث الطيران المدني الأمريكية والتركية، وخبراء من شركة بوينغ، يشاركون في التحقيق.

وقالت شركة طيران الإمارات إن الطائرة كانت مستأجرة لفترة قصيرة من شركة أكت إيرلاينز ومقرها إسطنبول والتي كانت تشغل الطائرة.