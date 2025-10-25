لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية

أفادت وكالة رويترز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طريقه إلى ماليزيا، وذلك نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، الذي قال إن الاجتماع سيُعقد على متن طائرة الرئاسة الأمريكية خلال توقف للتزود بالوقود.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت إن الولايات المتحدة استعادت الكثير من الأموال بسبب فرض الرسوم الجمركية، مبينا أن الجمهوريين فعلوا ما في وسعهم فيما يخص الإغلاق الحكومي.



ونوه ترامب، خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة لدى توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة دول آسيان - بأن بلاده لديها علاقات ممتازة مع الصين، وأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس شي جين بينج، مشيرا إلى أنه سيبحث الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الصيني خلال اجتماعهما المقبل.



وأضاف أنه يتعين على الصين تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق بشأن تايوان، محذرا في الوقت ذاته من أن اتخاذ بكين خطوات ضد تايوان سيكون "أمرا خطيرا".

ولفت إلى أن كندا نشرت تسجيلا مزيفا للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، واصفا إياه بـ"الأمر المروع"، مضيفا أنه يشعر بخيبة أمل إزاء كذب كندا -على حد قوله-.