إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية

تمكنت مجموعة هاكر إيرانية من كشف شركة "مايا"، التي أشارت إلى أنها كانت تعمل كواجهة لكنها تتبع وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

أعلنت "جبهة الإسناد السيبراني" الجهة المنفذة للهجوم من إيران، أنها نجحت في اختراق الشركة والحصول على معلومات عن صناعات ومنتجات عسكرية متطورة.

تشمل المشاريع المستهدفة نظام الدفاع الجوي الليزري "آيرون بيم"، والطائرة المسيّرة متعددة المهام "هرمز 900"، وصاروخ "سبايك"، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى قيد التطوير.

وتعد "مايا" مسئولة عن الأبحاث والتطوير لصالح شركات كبرى مثل "إلبيت سيستمز" و"رافائيل"، الذراعين الصناعي والتقني لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

نشرت الجبهة مقطع فيديو مدته 3 دقائق على "تليجرام" يظهر مشاهد من كاميرات المراقبة داخل الشركة تكشف مراحل تصنيع المعدات العسكرية.

أكدت المجموعة أنها ستنشر قريبا المزيد من الصور والوثائق المهمة المستخرجة من داخل "مايا".