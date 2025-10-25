جورجيا تعتقل 3 صينيين حاولوا شراء يورانيوم بطريقة غير مشروعة

أفادت وكالة أنباء "إنتر برس" اليوم السبت باعتقال جهاز الأمن الداخلي لجورجيا 3 مواطنين صينيين في العاصمة تفليس، لمحاولتهم شراء 2 كيلو جرام من مادة اليورانيوم النووية بطريقة غير مشروعة.

وقال نائب رئيس جهاز أمن الدولة في جورجيا إن المعتقلين الثلاثة كانوا يخططون لشراء اليورانيوم مقابل 400 ألف دولار ونقله إلى الصين عبر روسيا.

وأوضح المسئول الأمني أن المعتقلين يواجهون اتهامات قد تؤدي إلى سجنهم لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وذكرت "إنتر برس" أن اليورانيوم كان مادة نووية، دون أن توضح الدافع وراء عملية الشراء التي خططوا لها.