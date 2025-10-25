قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الله: لن نسلم سلاحنا.. والضغط الأوروبي الأمريكي لن يؤثر علينا
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
بتكلفة 300 مليون دولار.. بماذا سمى ترامب قاعة الرقص بالبيت الأبيض؟

ترامب يمسك بصورة للقاعة الجديدة
ترامب يمسك بصورة للقاعة الجديدة
كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إطلاق اسمه على قاعة الحفلات الجديدة التي يتم بناؤها في البيت الأبيض، بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون دولار، بعد أن تم هدم الجناح الشرقي بالكامل لإفساح المجال أمام المشروع المثير للجدل.

وذكرت شبكة آيه بي سي نيوز نقلاً عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن القاعة التي تبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة تعرف بالفعل داخل أروقة البيت الأبيض باسم "قاعة الرئيس دونالد جاي. ترامب"، مشيرين إلى أن هذا الاسم “على الأرجح سيبقى رسميًا” بعد افتتاحها.

ورغم أن ترامب لم يعلن رسميًا عن الاسم الذي سيطلقه على القاعة، فإن تاريخه الطويل في تسمية مشاريعه العقارية باسمه يجعل من شبه المؤكد أن القاعة الجديدة لن تكون استثناءً.

وخلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في المكتب البيضاوي يوم 22 أكتوبر الجاري، عرض ترامب تصميماً داخلياً للقاعة الجديدة، لكن عندما سألته مراسلة الشبكة ماري بروس عما إذا كان قد اختار اسماً لها، ابتسم وقال: "لن أتحدث عن ذلك الآن."

وتظهر صور التقطت مؤخراً في واشنطن أن الجناح الشرقي للبيت الأبيض قد أزيل بالكامل لإفساح المجال أمام القاعة الجديدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بعد إزالة حديقة كينيدي التاريخية واثنين من أشجار الماغنوليا القديمة التي كانت تعد جزءاً من التراث الرئاسي الأمريكي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن 350 مليون دولار جمعت حتى الآن لتمويل المشروع، موضحاً أن “الرئيس تلقى دعماً هائلاً وإيجابياً من المتبرعين”، فيما لم يجب عن سؤال حول مصير الخمسين مليون دولار الزائدة عن التكلفة المعلنة للمشروع.

أما ترامب، فعندما سئل عن المبلغ الذي سيساهم به شخصياً، أجاب قائلاً: "أوه، ملايين الدولارات. كما تعلمون، أنا أتبرع براتبي بالكامل، وأحب أن أوجهه عادةً إلى البيت الأبيض، لأن هذا المنزل كان مهملاً بعض الشيء."

ويتوقع أن تكون القاعة الجديدة أكبر قاعة رئاسية في تاريخ البيت الأبيض، حيث ستستخدم لاستضافة حفلات الدولة الكبرى والاجتماعات الدولية، وتعد أحد أكثر مشاريع ترامب الرمزية في ولايته الثانية، في وقت يرى فيه كثيرون أن الخطوة تعكس رغبته في ترك بصمة دائمة في تاريخ المقر الرئاسي الأمريكي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

