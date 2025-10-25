قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الصحة اللبنانية: مقتل شخص في قصف إسرائيلي على بلدة «حاروف»

قسم الخارجي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، مقتل شخص وجرح آخر في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق بلدة "حاروف" قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس، الجمعة، أن الفرقة 91 وسلاح الجو هاجما وقتلا قيادي من حزب الله في منطقة زوطر الشرقية. 

ووفقًا للبيان، كان القيادي يحاول استعادة القدرات العسكرية  للحزب في جنوب لبنان.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل عباس حسن كركي، مسئول الشئون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

وأوضح المتحدث باسم ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أن جيش الاحتلال هاجم في وقت سابق اليوم منطقة النبطية في جنوب لبنان وقتل المدعو عباس حسن كركي، مسؤول الشئون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله.

وزارة الصحة اللبنانية الغارة الإسرائيلية قضاء النبطية جيش الاحتلال الإسرائيلي عباس حسن كركي حزب الله

