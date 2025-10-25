جريمة غريبة.. رجل يطلق النار على جارته لأن حصانها «سمين جدًا»

ألقت السلطات في ولاية تكساس القبض على رجل بعد أن أطلق النار على جارته إثر خلافٍ غير مألوف، إذ اعتقد أن حصانها أصبح “سمينًا أكثر من اللازم”، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

رجل يطلق النار على جارته والسبب حصان:

وقالت الشرطة إن لي ديفيد سترول، البالغ من العمر 39 عامًا، وجهت إليه تهمة الاعتداء المشدد باستخدام سلاح ناري بعد أن فتح النار على جارته في منطقة ليغيت الريفية شمال مدينة ليفينغستون يوم 15 أكتوبر الجاري.

حادث إطلاق نار مروع في تكساس

وأفادت شرطة مقاطعة بولك بأن عناصرها تلقوا بلاغًا عن حادث إطلاق نار في شارع ويلسون، وعند وصولهم وجدوا امرأة مصابة بعدة طلقات نارية.

أسباب إطلاق النار على المرأة الأمريكية:

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها أبلغت الشرطة بأن جارتها أطلق النار عليها في ذراعها وربما في ظهرها خلال مشادة حول طريقة إطعامها للحصان الذي كانت تضعه في مزرعته بموافقته.

وبحسب الوثائق الرسمية، فإن سترول غضب لأن المرأة واصلت إطعام الحصان، مدعيًا أنه “لا يريد أن يصبح الحصان سمينًا جدًا”.

طوقت الشرطة منزله بينما حصلت على إذن بتفتيشه، وعثر في داخله على أدلة تربطه بحادث إطلاق النار. وبعد ساعات من البحث، تمكنت القوات من القبض عليه في منطقة غابات قريبة من منزله دون مقاومة.

ولا يزال المتهم محتجزًا في سجن مقاطعة بولك دون كفالة، بينما أكدت السلطات أن الضحية نجت من إصاباتها، لكن لم تُكشف بعد تفاصيل حالتها الصحية أو ما إذا كان المشتبه به قد استعان بمحامٍ للدفاع عنه.

وأشارت تقارير الشرطة إلى أن سترول مطلوب أيضًا في مقاطعة هاريس بتهمة اعتداء مشدد على أحد أفراد أسرته في واقعة منفصلة.