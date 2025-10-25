الجارديان: مصر المرشحة الأقوى لقيادة قوات دولية في غزة

تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن أن مصر هي من ستقود قوات الاستقرار في غزة والتي يبلغ قوامها 5000 جندي وذلك في إطار الاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع الذي تعرض لإبادة جماعية.

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها، أن من المحتمل استبعاد تركيا من قوام هذه القوات، بعدما أبدت إسرائيل رفضها لمشاركة القوات التركية.

تصاعدت التوترات بين إسرائيل وتركيا بشأن سوريا، وتنظر الحكومة الإسرائيلية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه قريب للغاية من جماعة الإخوان المسلمين وحماس نفسها، إلا أنه ووفقًا لتحليل الصحيفة البريطانية، سيؤدي استبعاد تركيا من قوة تحقيق الاستقرار لإثارة الجدل لأنها أحد الضامنين لاتفاق ترامب لوقف إطلاق النار المكون من 20 نقطة، ويُنظر إليها على أنها واحدة من أكثر القوات المسلحة الإسلامية قدرة.

ولا يزال المساهمون الآخرون في قوة تحقيق الاستقرار، مثل إندونيسيا والإمارات، يفضلون منح القوة تفويضًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حتى لو لم تكن في حد ذاتها قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.

من جانبه، قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إنه من الضروري أن تشعر إسرائيل بالارتياح تجاه جنسية القوة المتعددة الجنسيات، التي تم تشكيلها لمنع حدوث فراغ أمني عندما تبدأ مهمة إعادة الإعمار الضخمة في غزة، حيث قالت تركيا إنها مستعدة لتقديم قوات، لكن إسرائيل أعلنت أنها لا توافق على مشاركة القوات التركية في القوة.