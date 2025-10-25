بسبب صورة «سيلفي».. سائح ياباني يلقى مصرعه بروما

لقي سائح ياباني عمره 69 عاما مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع 7 أمتار في الخندق المحيط بمبنى البانثيون الأثري في روما أثناء محاولته التقاط صورة "سيلفي"، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وقع الحادث مساء أمس، الجمعة، حين فقد الرجل توازنه أثناء وقوفه قرب الحافة الخلفية للنصب التذكاري الشهير، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت.

وأشارت التقارير إلى أن الخندق الواقع خلف البانثيون محاط بجدار يبلغ ارتفاعه متراً واحداً فقط، ولا يفصله عن المنطقة المحيطة أي سياج وقائي، ما يجعله عُرضة لمثل هذه الحوادث.

وعند وصول فرق الطوارئ، بما في ذلك الشرطة والإطفاء والمسعفون، اضطروا إلى كسر قفل بوابة السياج للوصول إلى موقع السقوط.

نُقل جثمان السائح إلى مستشفى محلي لإجراء التشريح اللازم لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وذلك بعد محاولة إنعاشه دون جدوى.