سائق وفرد شرطة يتعديان على بعضهما بالضرب بسبب ركنة سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سائق من قيام فرد شرطة بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بحدوث مشاجرة بتاريخ 8 الجارى بين فرد شرطة "مصاب بكدمات باليد اليمنى" - المعين لملاحظة الحالة الأمنية بأحد الشوارع بدائرة القسم، وسائق "مصاب بكدمة بالعين" -مقيم بمحافظة الجيزة) وذلك على ضوء قيام الثانى بالتوقف بالسيارة قيادته بمخرج موقف سيارات الأجرة ولدى قيام الأول بصرفه لتعطيله الحركة المرورية حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعديا على بعضهما بالضرب محدثين إصابتهما المنوه عنها.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وعرض الطرفين على النيابة العامة لتولى شئونها .