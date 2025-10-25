قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة.. في هذا الموعد
وزير الرياضة يجتمع مع «أبوريدة» لدعم خطط تطوير المواهب والكوادر الكروية | تفاصيل
آخر فرصة لسداد جدية حجز «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج |تفاصيل
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
حوادث

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

حادث طريق السويس
حادث طريق السويس
رامي المهدي

ضحايا ملقون على الأسفلت، أصوات صراخ مدوية، ومصابون عالقون داخل السيارات، مشهد دموي شهدته طريق السويس بعد حادث تصادم مروع بين 3 سيارات نقل ثقيل (تريلا)، 5 سيارات ملاكي، وأتوبيسين.

أسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث جرى حصر المصابين حتى الآن، ليبلغ 42 شخصًا.

القصة الكاملة

في السطور التالية نرصد التفاصيل الكاملة، حيث تعود بداية الحادث إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين مجموعة من السيارات على طريق السويس، بالقرب من أحد المطالع الرئيسية، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وأشارت المعاينات الأولية إلى أن السرعة الزائدة وسوء الأحوال المرورية في المنطقة قد يكونان من الأسباب المحتملة للحادث، فيما يجري حاليًا فحص كاميرات المراقبة لتحديد ملابساته بدقة.

مشاهد من موقع الحادث

شهد موقع التصادم حالة من الفوضى والارتباك المروري، فيما هرع المواطنون لمساعدة رجال الإسعاف والإنقاذ في نقل المصابين.

ورصدت عدسات شهود العيان لحظة نقل أحد المصابين إلى سيارة الإسعاف، وهو شاب بدا عليه الألم الشديد من جراء الكدمات والجروح التي أصيب بها نتيجة الحادث العنيف، قبل أن يتم نقله لتلقي العلاج اللازم، حيث ردد كلمات": ألحقوني هموت".

جهود الإنقاذ والإخلاء

تكثف قوات الإنقاذ البري جهودها لاستخراج الضحايا العالقين داخل السيارات المحطمة، حيث لجأت الفرق إلى تقطيع أجزاء من هياكل السيارات الحديدية لتمكين فرق الإسعاف من الوصول إلى المصابين وإنقاذهم.

كما تم الدفع بعدد من الونشات والمعدات الثقيلة لرفع السيارات المتصادمة وفتح الطريق أمام حركة المرور التي تعطلت لساعات.

التحقيقات والإجراءات

بدأت الأجهزة الأمنية في محافظة السويس أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل المستشفيات استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

