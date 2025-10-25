الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

ضحايا ملقون على الأسفلت، أصوات صراخ مدوية، ومصابون عالقون داخل السيارات، مشهد دموي شهدته طريق السويس بعد حادث تصادم مروع بين 3 سيارات نقل ثقيل (تريلا)، 5 سيارات ملاكي، وأتوبيسين.

أسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث جرى حصر المصابين حتى الآن، ليبلغ 42 شخصًا.

القصة الكاملة

في السطور التالية نرصد التفاصيل الكاملة، حيث تعود بداية الحادث إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين مجموعة من السيارات على طريق السويس، بالقرب من أحد المطالع الرئيسية، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وأشارت المعاينات الأولية إلى أن السرعة الزائدة وسوء الأحوال المرورية في المنطقة قد يكونان من الأسباب المحتملة للحادث، فيما يجري حاليًا فحص كاميرات المراقبة لتحديد ملابساته بدقة.

مشاهد من موقع الحادث

شهد موقع التصادم حالة من الفوضى والارتباك المروري، فيما هرع المواطنون لمساعدة رجال الإسعاف والإنقاذ في نقل المصابين.

ورصدت عدسات شهود العيان لحظة نقل أحد المصابين إلى سيارة الإسعاف، وهو شاب بدا عليه الألم الشديد من جراء الكدمات والجروح التي أصيب بها نتيجة الحادث العنيف، قبل أن يتم نقله لتلقي العلاج اللازم، حيث ردد كلمات": ألحقوني هموت".

جهود الإنقاذ والإخلاء

تكثف قوات الإنقاذ البري جهودها لاستخراج الضحايا العالقين داخل السيارات المحطمة، حيث لجأت الفرق إلى تقطيع أجزاء من هياكل السيارات الحديدية لتمكين فرق الإسعاف من الوصول إلى المصابين وإنقاذهم.

كما تم الدفع بعدد من الونشات والمعدات الثقيلة لرفع السيارات المتصادمة وفتح الطريق أمام حركة المرور التي تعطلت لساعات.

التحقيقات والإجراءات

بدأت الأجهزة الأمنية في محافظة السويس أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل المستشفيات استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.