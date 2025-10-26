قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي
ترامب: قطر تعد قوات لحفظ السلام في غزة لضمان استمرار وقف إطلاق النار
هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح
سفير مصر في لندن يبحث مع الخارجية البريطانية الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية
طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو
ياسر ريان: توروب استسهل مواجهة نوار البوروندي.. وتغييراته أربكت الأهلي
المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية: صالة نادي النادي جاهزة لكل المنافسات وتستوعب 7500 متفرج|فيديو
الحكم في استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر.. اليوم
زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف
محمد الغزاوي يُوجّه رسالة إلى الجمعية العمومية للأهلي
كريم شحاتة: الأهلي يفكر في استعارة محمد عبد المنعم يناير المقبل
«الشرطة العراقي»: سنلاحق قانونيًا المُتسبّب في إطلاق شائعة وفاة مؤمن سليمان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

إسلام خالد

يحرص كثير من الفنانين على إبقاء تفاصيل حياتهم الخاصة خلف الأبواب المغلقة، بعيدًا عن أعين الجمهور وعدسات الكاميرات، فبالنسبة لهم، الشهرة لا تعني بالضرورة التخلي عن الخصوصية، بل على العكس، تدفعهم أحيانًا إلى إخفاء أهم محطات حياتهم، مثل الزواج.

شهد الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة حالات زواج تمت في سرية تامة، حيث فضّل بعض النجوم إتمام ارتباطهم دون ضجة إعلامية، لأسباب تتراوح بين الرغبة في حماية العلاقة من الشائعات، أو احترام خصوصية الطرف الآخر الذي لا ينتمي إلى المجال الفني.

أحدث هذه الحالات كان زواج الفنانة منة شلبي من المنتج أحمد الجنايني، الذي تصدّر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، فبعد أسابيع من الجدل والتكهنات التي اجتاحت الوسط الفني ومواقع التواصل، أعلنت منة شلبي رسميًا زواجها من أحمد الجنايني، لتُنهي بذلك كل الشائعات التي ترددت في الأيام الماضية، خصوصًا بعد تسريب وثيقة زواج نُسبت إليهما وأثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

ولمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديوجراف التالي:

زواجات سرية زواجات سرية لنجوم الفن نجوم تزوجوا في السر منة شلبي وأحمد الجنايني منة شلبي زواجها رسميًا زواج سري

