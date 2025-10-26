زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

يحرص كثير من الفنانين على إبقاء تفاصيل حياتهم الخاصة خلف الأبواب المغلقة، بعيدًا عن أعين الجمهور وعدسات الكاميرات، فبالنسبة لهم، الشهرة لا تعني بالضرورة التخلي عن الخصوصية، بل على العكس، تدفعهم أحيانًا إلى إخفاء أهم محطات حياتهم، مثل الزواج.

شهد الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة حالات زواج تمت في سرية تامة، حيث فضّل بعض النجوم إتمام ارتباطهم دون ضجة إعلامية، لأسباب تتراوح بين الرغبة في حماية العلاقة من الشائعات، أو احترام خصوصية الطرف الآخر الذي لا ينتمي إلى المجال الفني.

أحدث هذه الحالات كان زواج الفنانة منة شلبي من المنتج أحمد الجنايني، الذي تصدّر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، فبعد أسابيع من الجدل والتكهنات التي اجتاحت الوسط الفني ومواقع التواصل، أعلنت منة شلبي رسميًا زواجها من أحمد الجنايني، لتُنهي بذلك كل الشائعات التي ترددت في الأيام الماضية، خصوصًا بعد تسريب وثيقة زواج نُسبت إليهما وأثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

ولمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديوجراف التالي: