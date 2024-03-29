الإسكندرية.. الكشف على 1406 حالات في قافلة طبية بالبيطاش

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بمنطفة البيطاش على مدار يومين، بوحدة صحة الأسرة بالبيطاش غرب بمنطقه العجمي بالإسكندرية، والتي تبعد ٢٠ كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي الجمهورية العام).

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنه - أطفال - أسنان - جراحه - عظام - نساء- تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٥ عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٤٠٦ مرضى من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١٥ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء ٢١٤ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ٥٥ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ١٢ اشعة سينية علاوة على فحص ١١٨ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لـ ٥١٣ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.