بعد شعور سكان الإسكندرية والإسماعيلية به.. تفاصيل جديدة بشأن زلزال اليونان اليوم

ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 5.7 درجة جنوب اليونان قبالة ساحل بيلوبونيز الغربية.

ولم تكن هناك تقارير فورية عن الأضرار أو الإصابات الناجمة عن الزلزال، والذي شعر به أيضا في العاصمة اليونانية وبعيدا عن جزيرة كريت الجنوبية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، قال معهد أثينا الجيوديناميكي إن "الزلزال وقع صباح الجمعة وتركز تحت قاع البحر بالقرب من جزر ستروفادس، على بعد حوالي 120 كيلومترا (75 ميلا) جنوب غرب مدينة باتراس الغربية".

وأضاف "وقع الزلزال على بعد 49 كم جنوب غرب بيرغوس،وعلى بعد 78 كم غرب كالاماتا، ميسينيا، بيلوبونيز، اليوم الجمعة، 29 مارس 2024، في الساعة 09:S11 صباحا (بتوقيت أثينا)".

ووفق ما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض «جي إف زد»: "بشكل مبدئي، تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 37.44 درجة شمالا وخط طول 21.23 درجة شرقا".

وشعر بزلزال اليونان سكان الاسكندرية والاسماعيلية و بعض المناطق بالقاهرة. كما تعرضت تركيا وليبيا وعدد من دول البحر المتوسط لنفس الهزة الأرضية.

وتقع اليونان في منطقة نشطة زلزاليا للغاية والزلازل شائعة. ولكن لا تسبب الغالبية العظمى أي إصابات ولا ضرر يذكر.