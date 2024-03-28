جامعة الإسكندرية تصدر بيانا بشأن مريض الانزلاق الغضروفي

أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا رداً على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المريض محمود صابر قطب الذي قام بإجراء جراحة بقسم جراحة المخ والأعصاب لعلاج انزلاق غضروف قطني مجاناً وقام بإجرائها تحت إشراف الطاقم الطبي من استشاري وأخصائي تم جراحة المخ والأعصاب وتحسنت حالته المريض وخرج من المستشفى بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦ وتم التأكيد على المريض بالحضور للمتابعة بالعيادات الخارجية للمستشفيات الجامعية الخاصة بقسم جراحة المخ والأعصاب.

وأوضحت الجامعة بيانها أن المريض وافق على الإجراء الجراحي بعد شرح كافة التفاصيل بإجراء الجراحة من قبل الأطباء مع احتمالية التثبيت بالشرائح والمسامير وذلك طبقاً لرأى الطبي أثناء الجراحة، ولم يتم عمل إجراء جراحي لتثبيت الفقرات بالشرائح والمسامير هذا مثبت بتذكرة المريض وبيان المستلزمات الجراحية المستخدمة و التي تم صرفها بملف المريض.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على المريض للمتابعة مع أطباء قسم جراحة المخ و الأعصاب لم يحضر، وحضر المريض قبل تقديم الشكوى المعنية إلى قسم شئون المرضى طرفنا للاستفسار عن التضارب بين ما تم ذكره بالتقرير الطبي وما تم إخباره به من الأطباء بالقومسين الطبي وتم نصح المريض بالحضور لإعادة العرض الفني على رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ولكنه لم يحضر أيضا لتوضيح والإجابة عن استفساراته.

وأكدت الجامعة أنه تم إحالة المتسبب عن الخطأ الإداري والكتابي الطبي لبيان ما تم عمله في الإجراء الجراحي إلى الشئون القانونية لإعمال التحقيقات القانونية في الواقعة وجار اتخاذ اللازم.