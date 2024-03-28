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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور.. "مهندسين" الإسكندرية تنظم بطولة بادل تنس ضمن فعاليات الدورة الرمضانية

بطولة البادل تنس
بطولة البادل تنس بنقابة المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ولجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر بطولة البادل تنس ، يذكر البطولة أقيمت للسنة الثانية علي التوالي بمشاركة 16 فريق  ضمن مباريات وأنشطة الدورة الرمضانية للموسم الثالث لنقابة المهندسين

بحضور أمين النقابة الدكتور مصطفي الحضري ووكيل النقابة المهندس صلاح حامد وأمين الصندوق المهندس وليد ماضي وأعضاء النقابة المهندس محمد السعدي والمهندس محمد قبيصي والمهندس محمد سعيد.

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كما اختتمت البطولة بتوزيع الجوائز علي الثلاث فرق الفائزة، حيث هنأ الدكتور مصطفي الحضري الفرق الفائزة وتمني لهم مزيدا من التوفيق  وقال ان هذا العام يشمل أفكار مختلفة وأنشطة متنوعة تساعد شباب المهندسين علي قضاء شهر رمضان بشكل رياضي ومختلف حيث يوجد تعاون واضح بين جميع الحضور وفرق اللاعبين المشتركين فالمسابقة .

وقال رئيس اللجنة المهندس باسل ياسر ان البطولة اقيمت للمرة الثانية علي مدار عامان وتم الاعلان عنها مسبقاً وانها قسمت علي ثلاث مستويات لكل مستوي جائزة مادية مختلفة عن المستوي الآخر

واضاف رئيس اللجنة أن أهداف النقابة التي تسعي لها دائما هي الاهتمام بشباب المهندسين فالمقدمة في جميع النواحي وان من أهداف الأنشطة الرياضية التي تتم الآن وخاصة رياضة البادل التنس من الرياضات التي تساعد على تطوير العمل الجماعي وإحياء روح الفريق التي تتناسب مع كل الأعمار، فهي لا تشترط عمر محدد لانها سهلة التعلم، فلا تحتاج إلى وقت كبير حتى يصير اللاعب محترف،كما قدم تهانيه وخالص تمنياته للفائزين وجميع المشتركين بالمسابقة

الاسكندرية الدكتور هشام سعودى أعضاء النقابة الدورة الرمضانية المهندس محمد سعيد المهندس صلاح حامد العمل الجماعي امين الصندوق هشام سعودي

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