ميناء الإسكندرية: تفريغ 50 سفينة وتداول 1970 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 27 سفينة في 24 ساعة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 50 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1970 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 175 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بالالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بجميع المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث بجميع صوره.