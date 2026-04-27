الدوري زملكاوي.. عمرو أديب: إمبراطورية الأهلي بدأت في الانتهاء
عمرو أديب عن تعادل الزمالك وإنبي : لو لعبنا بالشكل ده قدام الأهلي هنخسر 4
بالتلاتة أهو .. تعليق مثير لـ عمرو أديب على الهواء بعد ثلاثية بيراميدز في الأهلي
منشور صادم لـ خالد الغندور عن هزيمة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة
من السماء إلى قلب المدن | التاكسي الطائر في مصر يقتحم المشهد السياحي .. وخبير يكشف أسراره وتوقيت انطلاقه
نتنياهو يزعم : ترسانة حزب الله انخفضت إلى 10%
تعاون مرتقب بين مصر والسودان في المجال الإعلامي لخدمة القضايا المشتركة
التصالح في مخالفات البناء 2026.. قرار حكومي يهم الملايين
الرقابة على الصادرات : الحبس والغرامة لمخالفي تسجيل السمسرة
مناطق متنوعة .. أعراض غير متوقعة تكشف التهاب الجيوب الأنفية
بلاغ عاجل من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم بتهمة التشهير
نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة البيئة اللبنانية: ما يحدث في لبنان يرقى إلى إبادة بيئية

قالت الدكتورة تمارا الزين وزيرة البيئة اللبنانية، إنّ الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ترقى إلى مستوى "إبادة بيئية"، مشيرة إلى أن ما يجري حالياً يُعد استكمالاً لما حدث خلال عدوان عام 2024.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على استهداف المدنيين، بل تمتد لتشمل تدميراً واسعاً للمنازل والبنى التحتية، مؤكدة، أن ما يحدث "إبادة حضارية" تشمل تجريف المنازل وتفخيخها وتفجيرها، إضافة إلى استهداف دور العبادة والمواقع الأثرية.

وتابعت أن الأضرار البيئية كانت متعمدة، لافتة إلى استخدام القنابل الفسفورية والحارقة التي تسببت في حرائق واسعة النطاق. وكشفت أن أكثر من 8700 هكتار من الأراضي أُحرقت خلال العدوان السابق، فيما تم إحراق 160 هكتاراً إضافياً خلال فترة وقف إطلاق النار في عام 2025، إلى جانب أكثر من 270 هكتاراً خلال شهر واحد من عدوان عام 2026. وأكدت أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة البيئية التي يشهدها لبنان.

وأشارت إلى أن التداعيات لا تقتصر على الحرائق، بل تشمل أيضاً تلوثاً وتسمماً في التربة في بعض المناطق، وهو ما تم إثباته عبر التحاليل والبيانات، إضافة إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية البيئية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي ومعامل معالجة النفايات، مشددة، على أن التعافي البيئي يجب أن يكون جزءاً أساسياً من خطة التعافي الشامل للبنان في المرحلة المقبلة.
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
نيسان ‏GT-R R36‎
تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور
سيارات ‏REEV‏
