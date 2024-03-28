محافظ الإسكندرية يوجه بإقامة معارض للسلع والمنتجات لرفع العبء عن المواطنين

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بإقامة المعارض لمساعدة المواطنين على عرض منتجاتهم وللحد من البطالة ورفع العبء عن كاهل الأسر ودفع عجلة التنمية.



ونظم حي شرق تنفيذا لتكليفات المحافظ، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية معرضا بديوان عام الحي.



شارك في المعرض 35 عارضا قاموا بعرض منتجاتهم من ملابس ومفروشات وأدوات مدرسية ومنتجات أسوان ومأكولات وشغل يدوي ومنتجات تراثية.



يأتي المعرض في إطار التسويق والدعاية لمبادرة "مشروعك " لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر ولتشجيع الأسر المنتجة مع إتاحة الأماكن المجانية لعرض منتجاتهم والتسويق لهم وذلك لرفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة ودفع العجلة الإنتاجية.