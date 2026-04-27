قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سيرجي ماركوف: مقترحات حل الأزمة عبر ثلاث مراحل لا تزال غير مؤكدة

رنا عبد الرحمن

قال سيرجي ماركوف مستشار سابق للرئيس الروسي، إنّ الطروحات المتداولة بشأن خطة من 3 مراحل لحل الأزمة، والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل تأجيل الملف النووي، لا تزال في إطار الشائعات ولم يتم تأكيدها حتى الآن، مشدداً على أن هذه الأفكار لا يمكن اعتبارها يقينية في المرحلة الحالية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز تتجاوز هذه الطروحات، إذ ترتبط بمشكلات أكثر تعقيداً، على رأسها الوضع الاقتصادي الإيراني بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وتساءل عن الجهة التي ستتحمل تعويض إيران عن هذه الخسائر، مشيراً إلى أن هذه المسألة تعد عنصراً أساسياً في أي تسوية محتملة.

وتابع أن إيران تسعى، وفق ما يجري تداوله، إلى إنشاء آلية جديدة للحصول على عائدات من السفن وناقلات النفط العابرة عبر مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل وسيلة لتعويض الخسائر الاقتصادية.

وأكد أنه في حال عدم نجاح هذه الآلية، فإن الأمر سيتطلب طرفاً آخر لتقديم التعويضات، مشدداً على أنه من الصعب تصور موافقة إيران على أي اتفاق دون معالجة مسألة إعادة تأهيل اقتصادها، مما يجعل قضية مضيق هرمز مرتبطة بشكل مباشر بإدارة التعافي الاقتصادي الإيراني.
https://www.youtube.com/watch?v=mqpehM2ivRA

ايران اسرائيل القاهرة الإخبارية عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

