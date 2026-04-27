أكمل نجاتي: افتتاح المعمل الرقمي بمدرسة النور للمكفوفين بسوهاج

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب، أن افتتاح المعمل الرقمي المطوّر بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة سوهاج يمثل نقلة نوعية في مسار دعم التعليم الدامج وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات افتتاح المعمل، والتي شهدت حضور اللواء طارق راشد محمد محافظ سوهاج، وعدد من قيادات الجهات التنفيذية والتشريعية، ومديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بسوهاج.

وأوضح نجاتي أن المشروع يستهدف تطوير مدارس النور للمكفوفين عبر إدخال أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطورات الحديثة.

وأشار إلى أن المعمل الرقمي الجديد يدعم الطلاب من خلال أجهزة وتقنيات متطورة، من بينها سطر برايل الإلكتروني، ما يعزز من قدراتهم التعليمية ويؤهلهم بشكل أفضل للاندماج في سوق العمل، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس إيمان الدولة ومؤسساتها بأهمية الاستثمار في الإنسان.

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار دعم أهداف رؤية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وتعزيز العدالة التعليمية، مشدداً على استمرار جهود المؤسسة في التوسع بمثل هذه المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية.

وشهدت الفعالية جولة تفقدية داخل المعمل، تخللها عرض عملي قدمه الطلاب حول استخدام الأجهزة الحديثة، حيث أشاد الحضور بالمستوى المتطور للتجهيزات، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم التعليم لذوي الإعاقة.

شهدت محافظة سوهاج افتتاح المعمل الرقمي المطوّر بمدرسة النور للمكفوفين، وذلك في إطار جهودهما لدعم التعليم الدامج وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة للطلاب المكفوفين.

حضر فعاليات الافتتاح اللواء طارق راشد محمد محافظ سوهاج، وعدد من قيادات الوزارات والجهات الشريكة، من بينهم أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،.

وأكد المحافظ خلال كلمته أن دور مؤسسات التنمية المستدامة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيدًا بالدور التمويلي لشركة مصر للبترول في رقمنة وتطوير تعليم المكفوفين، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح مدير مديرية التربية والتعليم أن المعمل يمثل إضافة نوعية للمدرسة، حيث تم تجهيزه بأحدث أجهزة سطر برايل الإلكتروني وتقنيات رقمية متخصصة، تتيح للطلاب تطوير مهاراتهم التعليمية باستخدام أدوات أكثر تطورًا وابتكارًا.

كما أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى متابعة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي لمراحل تنفيذ المشروع، في ضوء اهتمام الوزارة بتأهيل الطلاب المكفوفين ورفع فرص اندماجهم في سوق العمل.

وأعرب ممثل شركة مصر للبترول عن سعادته بالمشاركة في تطوير المعمل الرقمي، مؤكدًا استمرار التعاون مع مؤسسة ساعد لتوسيع نطاق الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب المكفوفين والشباب بالمحافظة.

واختُتمت الفعاليات بالتقاط صورة تذكارية جمعت المحافظ والطلاب والحضور، مع توجيه الشكر لكافة الجهات الداعمة على جهودها في تعزيز مسار التنمية المستدامة وتحسين جودة التعليم بمحافظة سوهاج.