قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهند والصين تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام 5 سنوات
محمد عبدالجليل: اتحاد الكرة تسبب في أزمة بين حسام حسن وحلمي طولان
ريال مدريد يسعى لرد الاعتبار أمام برشلونة في أول كلاسيكو بعهد ألونسو
المتحف المصري الكبير.. صرح يحفظ ذاكرة الإنسانية ويروي حكايات الملوك والعلماء
واجبات الأعضاء ومحظوراتهم في مجلس الشيوخ.. التفاصيل كاملة
أسد عملاق بجنوب إفريقيا يقفز من مقطورة وعدسات الكاميرات تلتقطه| شاهد
ترامب: تمكنا من تحقيق السلام في غزة والشرق الأوسط
بوتين: صاروخ بوريفيستنيك المجنح النووي غير محدود المدى ولا مثيل له في العالم
الاتحاد العربي للفنادق والسياحة: المتحف المصري الكبير وعد بالمستقبل ورسالة إبهار جديدة من مصر
مدبولي يتفقد اليوم عددا من مشروعات السويس
ختام مهرجان الموسيقى العربية .. 20 صورة من حفل صابر الرباعي و«سوما» |شاهد
حلم اللقب الثامن يعود من جديد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو المجلس الثوري لـ«فتح»: الحركة تقدّر دور مصر في تعزيز الوحدة بين الفصائل الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن المرحلة الراهنة «دقيقة وحساسة» وتستدعي جهوداً مكثفة لتقريب المواقف بين الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر تلعب دوراً استراتيجياً في هذه المساعي و«تحث الخطى» لخلق فرص توافقية تقلص من مخاطر مشاريع دولية أو محاولات لفرض حلولٍ خارج الإطار الفلسطيني.

 وأضاف أن زيارة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج إلى القاهرة مؤخراً جاءت ضمن مساعي إرساء تفاهمات بين قيادة الفصائل، وأن موقف حركة فتح «يتجاوب ويثمن» هذه المبادرات المصرية، معتبراً أن الهدف هو تفويت الفرص على من يحاول استغلال الفراغ لصالح سياسات خارجية.

وأضاف محمد اللحام، في تصريحٍ لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك «تغيرات جوهرية» ترتبط بمسألة تشكيل إدارة أو حكومة قادمة، مؤكداً أن العمق الحقيقي لأي إدارة يجب أن يكون سياسياً ومرتكزاً على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لـ لشعب الفلسطيني، وأن ارتباط أي تشكيل بالحكومة الفلسطينية القائمة على الأرض هو عنصر أساسي لضمان شرعية القرار ومصداقيته.

 وأضاف أن فتح تطالب بـ«قانون واحد وسلاح واحد وبرنامج واحد» لإدارة الملف الفلسطيني، محذراً من محاولات استغلال حالة الارتباك التي أعقبت الأزمة لتقديم تسميات أو حلول لا تستند إلى توافقٍ وطني جامع

وأكد اللحام أن حركة فتح ستقف موقفاً ثابتاً للدفاع عن وحدة الموقف الفلسطيني وترسيخها ضمن الرؤية المصرية والعربية، داعياً حركة حماس إلى «التعاطي الجاد مع الوقائع الجديدة» وعدم البقاء في موقع الانعزال أو التمترس، لأن ذلك يهدد قدرة الفلسطينيين على استعادة زمام المبادرة.

 وأكد أن التوافق الوطني والوضوح في المسارات السياسية هما السبيل الوحيد لصد محاولات الخطف الإداري للواقع في قطاع غزة ولتحقيق حلٍ يعيد الحقوق لأصحابها.

حركة فتح الفصائل الفلسطينية الشعب الفلسطيني غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

الدفع بـ ٧ سيارات إسعاف

معجنة عربيات.. الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لحادث طريق السويس

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

حالة الطقس

توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس

ترشيحاتنا

المحال السياحية

عضو غرفة السلع السياحية لـ"صدى البلد": 20 ألف بازار استعدَّ لزوار المتحف الكبير

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

جامعة أسيوط تبدأ فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم ودمج طلاب ذوي الهمم في المجتمع الجامعي

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعلن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع .. ويؤكد على حماية الثروة الحيوانية

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد