الرئيس السيسي يُطالب بتنظيم زيارات للشباب والأطفال الصغار إلى سيناء.. و«أبوالغيط» يكشف سر تحوّل موقف ترامب من غزة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة

أكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الموقف المصري الرافض للتهجير ثم المواقف العربية ساهمت في تغيير موقف ترامب تجاه مخطط التهجير.

يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل

علق الإعلامي عمرو أديب، على افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أنه متبقي 7 أيام فقط على هذا الافتتاح العالمي.



دور مصر في لم شمل الفلسطينيين.. مصطفى البرغوثي يكشف عنه

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الفلسطينية، إن اللقاء الذي جرى برعاية مصرية بين الفصائل الفلسطينية لقاء مهم ونشكر الاخوة في مصر على ترتيبه.

من ريفيرا إلى لا تهجير.. أبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة

تحدث أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عن تحول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه قطاع غزة.



سفيرة الاتحاد الأوروبي: مصر تقود الحوار الإقليمي باقتدار وتمتلك دبلوماسية مؤثرة

قالت أنجيلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر والشرق الأوسط، إنها سعيدة للغاية بالمشاركة في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مؤكدة أن المنتدى يجسد التزامًا حقيقيًا من جانب الدول الإفريقية وشركائها الدوليين بمناقشة قضايا السلام والأمن والتنمية.

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في السودان بلغ مستويات كارثية

قال باتريك يوسف، المدير الإقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الوضع الإنساني في السودان بات مأساويًا وغير مسبوق، نتيجة استمرار النزاع المسلح منذ أكثر من عامين ونصف، مشيرًا إلى أن ما يزيد على 13 مليون شخص نزحوا قسرًا من ديارهم، بعد أن امتد القتال من العاصمة الخرطوم إلى ولايات عديدة من بينها دارفور بأكملها.

تنظيم زيارات لسيناء وقرار الحرب .. 5 رسائل للرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الدقائق الماضية احتفالية وطن السلام، والتي عقدت في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدراية الجديدة.



الرئيس السيسي: صاحب الفضل هو الله.. وقرار الدولة دائمًا مسؤولية كبيرة وتأثيره عظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الفضل أولًا وأخيرًا يعود لله سبحانه وتعالى على كل ما تحقق وتعيشه مصر من أمن واستقرار، مؤكدًا أن اتخاذ القرار الوطني يمثل مسؤولية عظيمة تتطلب الحكمة والتفكير العميق في عواقبه.

الرئيس السيسي يطالب بتنظيم زيارات للشباب والأطفال الصغار إلى سيناء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للشباب والأطفال الصغار إلى سيناء

في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يحتضن طفلة فلسطينية طلبت لقاءه ويقبل رأسها

احتضن الرئيس عبد الفتاح السيسي ـطفلة فلسطينية، طلبت لقاءه وقبل رأسها في احتفالية مصر وطن السلام.

شيخ الأزهر: نشد على يد الرئيس السيسي ونقدر موقفه التاريخي لدعم فلسطين.. فيديو

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف بعلمائه وطلابه لا يسع إلا أن يشد على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويقدر الموقف المصري التاريخي الشجاع في دعم شعب فلسطين وحماية قضيتها وحراستها مما يتربص بها من محاولات التصفية وتهجير أهل غزة خارج حدود وطنهم.



إسعاد يونس أمام الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام: معلش مجبتش البيجامة الكاستور

قدمت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، فقرة في احتفالية “ مصر وطن السلام”، وقالت مازحة :" معلش مجبتش البيجامة الكاستور المكوجي ضرب عليها".