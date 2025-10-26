قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب من قمة آسيان : نعيش لحظة مهمة لكل شعوب آسيا
بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة
استكمال إجراءات بدء دور الانعقاد.. تفاصيل جلسة اليوم في مجلس الشيوخ
محافظ أسيوط في حواره لـ«صدى البلد»: زيارة البابا تواضروس نقلة نوعية للمحافظة.. وتطهير 45 سد إعاقة و35 مخر سيول استعدادًا للشتاء
هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب
أبرز مباريات اليوم الأحد 26-10-2025 والقنوات الناقلة
المدارس للطلاب: ممنوع الغياب في امتحانات شهر أكتوبر و"مفيش موبايلات"
«عبدالجليل» يفتح النار: رمضان صبحي «جناح مصنوع».. وأشرف بن شرقي «موهوب»
قوة بحث وإنقاذ مصرية تصل غزة للبحث عن جثامين المخطوفين الإسرائيليين
منظمة حقوقية فلسطينية تسعى إلى مقاضاة القوات البريطانية الإسرائيلية بتهمة الإبادة
مصطفى عسل يتوّج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش
محمد فاروق: «ديانج» يمتلك عرضًا قطريًا.. و«داري» يقترب من الرحيل عن الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يُطالب بتنظيم زيارات للشباب والأطفال الصغار إلى سيناء.. و«أبوالغيط» يكشف سر تحوّل موقف ترامب من غزة| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:


تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
أكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الموقف المصري الرافض للتهجير ثم المواقف العربية ساهمت في تغيير موقف ترامب تجاه مخطط التهجير.

يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
علق الإعلامي عمرو أديب، على افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أنه متبقي 7 أيام فقط على هذا الافتتاح العالمي.


دور مصر في لم شمل الفلسطينيين.. مصطفى البرغوثي يكشف عنه
قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الفلسطينية، إن اللقاء الذي جرى برعاية مصرية بين الفصائل الفلسطينية لقاء مهم ونشكر الاخوة في مصر على ترتيبه.

من ريفيرا إلى لا تهجير.. أبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة
تحدث أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عن تحول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه قطاع غزة.


سفيرة الاتحاد الأوروبي: مصر تقود الحوار الإقليمي باقتدار وتمتلك دبلوماسية مؤثرة
قالت أنجيلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر والشرق الأوسط، إنها سعيدة للغاية بالمشاركة في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مؤكدة أن المنتدى يجسد التزامًا حقيقيًا من جانب الدول الإفريقية وشركائها الدوليين بمناقشة قضايا السلام والأمن والتنمية.

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في السودان بلغ مستويات كارثية
قال باتريك يوسف، المدير الإقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الوضع الإنساني في السودان بات مأساويًا وغير مسبوق، نتيجة استمرار النزاع المسلح منذ أكثر من عامين ونصف، مشيرًا إلى أن ما يزيد على 13 مليون شخص نزحوا قسرًا من ديارهم، بعد أن امتد القتال من العاصمة الخرطوم إلى ولايات عديدة من بينها دارفور بأكملها.

تنظيم زيارات لسيناء وقرار الحرب .. 5 رسائل للرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الدقائق الماضية احتفالية وطن السلام، والتي عقدت في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدراية الجديدة.


الرئيس السيسي: صاحب الفضل هو الله.. وقرار الدولة دائمًا مسؤولية كبيرة وتأثيره عظيم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الفضل أولًا وأخيرًا يعود لله سبحانه وتعالى على كل ما تحقق وتعيشه مصر من أمن واستقرار، مؤكدًا أن اتخاذ القرار الوطني يمثل مسؤولية عظيمة تتطلب الحكمة والتفكير العميق في عواقبه.

الرئيس السيسي يطالب بتنظيم زيارات للشباب والأطفال الصغار إلى سيناء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للشباب والأطفال الصغار إلى سيناء

في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يحتضن طفلة فلسطينية طلبت لقاءه ويقبل رأسها
احتضن الرئيس عبد الفتاح السيسي ـطفلة فلسطينية، طلبت لقاءه وقبل رأسها في احتفالية مصر وطن السلام.

شيخ الأزهر: نشد على يد الرئيس السيسي ونقدر موقفه التاريخي لدعم فلسطين.. فيديو
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف بعلمائه وطلابه لا يسع إلا أن يشد على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويقدر الموقف المصري التاريخي الشجاع في دعم شعب فلسطين وحماية قضيتها وحراستها مما يتربص بها من محاولات التصفية وتهجير أهل غزة خارج حدود وطنهم.


إسعاد يونس أمام الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام: معلش مجبتش البيجامة الكاستور
قدمت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس،  فقرة في احتفالية “ مصر وطن السلام”، وقالت مازحة :" معلش مجبتش البيجامة الكاستور المكوجي ضرب عليها".

أبو الغيط اخبار التوك شو مصر غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

عدادات الكهرباء

تصل إلى 378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

الدفع بـ ٧ سيارات إسعاف

معجنة عربيات.. الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لحادث طريق السويس

الهيئة الوطنية للانتخابات

20 مرشحا يتنازلون عن المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

محمد علي بن رمضان

متذبذب .. شريف عبدالمنعم: أداء «بن رمضان» يُثير القلق داخل الأهلي

عبدالجليل

عبد الجليل ساخراً : بيزيرا أفضل لاعب في الدوري أمام المحلة وإنبي فقط

عمر كمال

شريف عبد المنعم: عمر كمال لاعب فريق الأهلي خامة جيدة ولكنه يحتاج إلى الثقة

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد