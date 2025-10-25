سفيرة الاتحاد الأوروبي: مصر تقود الحوار الإقليمي باقتدار وتمتلك دبلوماسية مؤثرة

قالت أنجيلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر والشرق الأوسط، إنها سعيدة للغاية بالمشاركة في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مؤكدة أن المنتدى يجسد التزامًا حقيقيًا من جانب الدول الإفريقية وشركائها الدوليين بمناقشة قضايا السلام والأمن والتنمية.

وأضافت أن الحضور الكبير رفيع المستوى من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية يعكس أهمية المنتدى بوصفه منصة للحوار والتعاون بين إفريقيا وشركائها.

النقاشات التي شهدها المنتدى

وفي تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، خلال برنامج "الحصاد الأفريقي" مع الإعلامي حساني بشير؛ أوضحت آيخهورست أن النقاشات التي شهدها المنتدى ركزت على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز آليات الحوار كوسيلة لحل الخلافات، مؤكدة أن العنف لا يمكن أن يكون أبدًا وسيلة لعرض وجهة نظر أو إنهاء حرب، بل إن العمل الحقيقي يبدأ بعد وقف الصراعات، من خلال إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المجتمعات المتضررة.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن مصر تلعب دورًا محوريًا في قيادة الحوار الإقليمي حول قضايا التنمية والسلام، مشيدة بما وصفته بـ"قوة الدعوة المصرية للحوار"، والتي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار بالقارة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبرى لهذا المنتدى الذي يسهم في بناء توافقات دولية تعزز التنمية المستدامة في إفريقيا.