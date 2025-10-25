عبد العاطي: الرئيس السيسي وضع رؤية شاملة لإصلاح النظام الدولي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المنتدى وضعت رؤية شاملة ومتكاملة للتحرك على المستويين الإقليمي والدولي، سواء فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين أو بإصلاح بنية النظام العالمي.

إصلاح مجلس الأمن

وأضاف أن الرئيس السيسي شدد في كلمته على ضرورة إصلاح مجلس الأمن وجعله أكثر ديمقراطية وتمثيلاً للقارة الإفريقية، إلى جانب إصلاح الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر عدلاً وشمولاً في تمويل التنمية ومواجهة المديونية.

وخلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أوضح وزير الخارجية أن الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واضحة للدول الإفريقية من أجل تعزيز مكانتها في النظام الدولي الجديد، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على الدفع في اتجاه إصلاح حقيقي يحقق العدالة التاريخية للقارة السمراء التي ظُلمت طويلًا في التمثيل الدولي والاقتصادي.

وأكد عبد العاطي أن التحرك المصري في هذا الملف يأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الاستقرار والتنمية في إفريقيا لن يتحققا دون إصلاح جذري في آليات صنع القرار الدولي، لافتًا إلى أن القاهرة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها الخارجية، وتعمل بالتنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق هذا الهدف المشترك.