الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجامعات، والمدارس، وجهات الدولة المعنية، لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء.

وقال الرئيس السيسي، إنه يتعين توجيه الشكر لله- تعالى- على وقف الحرب في قطاع غزة والمعاناة التي مر بها الفلسطينيون لمدة عامين، وعلى نجاح مصر في جهودها في هذا الصدد والتي توجت باستضافتها لقمة شرم الشيخ للسلام.

جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، خلال الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت تحت عنوان "وطن السلام"، في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس، فور وصوله إلى مقر الاحتفالية؛ قام بالتوقيع على “رسالة سلام من مصر إلى العالم”؛ بما يرمز إلى التزام الدولة المصرية بنهج السلام وصونه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ومبدأً راسخًا في سياستها الوطنية والدولية.

وأضاف: وتلا ذلك انطلاق فعاليات الاحتفالية، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة عن السلام، لتتوالى بعدها فقرات البرنامج الفني والثقافي، التي تضمنت عروضًا فنية وغنائية، تناولت موضوعات السلام، ووقف الحرب في غزة، والتقدير لكفاح أهل سيناء وصمودهم، إلى جانب كلمات مُسجلة لعدد من رموز الدولة المصرية في مجالات قوتها الناعمة، الدينية، الطب، الآثار، التاريخ، الإعلام، الفن، والرياضة، بالإضافة إلى عرض أفلام تسجيلية بعناوين "حراس الرمال"، "مصر طريق العودة"، "بصيرة قائد".

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي تحدث في نهاية الفعالية، موجها التحية لكل من شارك فيها، بما في ذلك فناني مصر.

وأشار الرئيس بما تضمنته الاحتفالية من رسائل هامة، داعيا في هذا الخصوص الجامعات والمدارس وجهات الدولة المعنية لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء.

وأكد الرئيس أنه يتعين توجيه الشكر لله- تعالى- على وقف الحرب في قطاع غزة والمعاناة التي مر بها الفلسطينيون لمدة عامين، وعلى نجاح مصر في جهودها في هذا الصدد والتي توجت باستضافتها لقمة شرم الشيخ للسلام.

ونوه الرئيس السيسي بأن شهر أكتوبر هو شهر النصر، وأن النصر لم يأت بقوة الجيش فقط؛ بل أولاً بقوة الشعب، مؤكداً أن الشعب الذي يرفض الهزيمة يعينه الله على النصر.

وأكد الرئيس أن اتخاذ القرار مسئولية، وأن قضيتنا عادلة، وأن مصر لا تتعدى على حقوق الآخرين.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الاحتفالية شهدت حضوراً واسعاً ورفيع المستوى من كبار رجال الدولة، والوزراء، وممثلين عن مختلف فئات وشرائح المجتمع المصري.