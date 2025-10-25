الرئيس السيسي يسجل توقيعا على "رسالة سلام من مصر إلى العالم"

سجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، توقيعا على «رسالة سلام من مصر إلى العالم»، بما يرمز إلى التزام الدولة المصرية بنهج السلام وصونه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ومبدأً راسخًا في سياستها الوطنية والدولية.

وشهد الرئيس السيسي احتفالية مصر وطن السلام اليوم، بحضور ومشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن، في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على دور مصر المحوري في دعم السلام حول العالم، وجهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار في فلسطين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس، فور وصوله إلى مقر الاحتفالية، قام بالتوقيع على “رسالة سلام من مصر إلى العالم”، بما يرمز إلى التزام الدولة المصرية بنهج السلام وصونه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ومبدأً راسخًا في سياستها الوطنية والدولية، وتلا ذلك انطلاق فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة عن السلام، لتتوالى بعدها فقرات البرنامج الفني والثقافي، التي تضمنت عروضًا فنية وغنائية، تناولت موضوعات السلام، ووقف الحرب في غزة، والتقدير لكفاح أهل سيناء وصمودهم، إلى جانب كلمات مُسجلة لعدد من رموز الدولة المصرية في مجالات قوتها الناعمة، الدينية، الطب، الآثار، التاريخ، الإعلام، الفن، والرياضة، بالإضافة إلى عرض افلام تسجيلية بعنوان "حراس الرمال"،"مصر طريق العودة" و"بصيرة قائد".